ФСБ: Массовые "минирования" школ в Свердловской области были инициированы из-за рубежа
Злоумышленники стремились спровоцировать панику и дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе, рассказали в спецслужбе.
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Анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений в Свердловской области, из-за которых в среду, 12 января, были эвакуированы десятки тысяч человек, поступили из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона.
"Массовая рассылка инициирована лицами, находящимися за рубежом. Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путём создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб", — информирует ведомство.
Каждое сообщение о планируемых актах терроризма проверяется сотрудниками УФСБ при содействии полиции и спецслужб. В прошлом году на территории региона были привлечены к ответственности десять лиц, оставивших заведомо ложные сообщения о терроризме. Сроки составили от трёх до семи лет лишения свободы.
Лайф уже сообщал, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
Ранее клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как подготовить ребёнка к массовым эвакуациям в школах и не впадать в крайности при донесении до детей информации.
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