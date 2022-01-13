ФСБ: Массовые "минирования" школ в Свердловской области были инициированы из-за рубежа

Анонимные сообщения о минировании образовательных учреждений в Свердловской области, из-за которых в среду, 12 января, были эвакуированы десятки тысяч человек, поступили из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ региона.

"Массовая рассылка инициирована лицами, находящимися за рубежом. Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путём создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб", — информирует ведомство.

Каждое сообщение о планируемых актах терроризма проверяется сотрудниками УФСБ при содействии полиции и спецслужб. В прошлом году на территории региона были привлечены к ответственности десять лиц, оставивших заведомо ложные сообщения о терроризме. Сроки составили от трёх до семи лет лишения свободы.