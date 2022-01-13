Терапевт Лапа рассказала, как метеозависимым пережить 20-градусный перепад температуры

Сильные перепады температуры могут негативно отражаться на метеозависимых людях. В этот период им лучше выбрать отдых, а не работу, и не перегружать себя, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Просто в этот момент не надо, конечно, перегружать себя усиленной работой, лучше отдохнуть, почитать, кто имеет такую возможность. Тем, кто работает, не так напряжённо работать. Потому что любое напряжение отрицательно сказывается на давлении, будь то физическое, эмоциональное", — цитирует медика "Газета.ru".

По словам доктора, нормальным считается давление до 140/90, а пульс не должен превышать 80 ударов в минуту. При этом тем, кто страдает хроническими заболеваниями сосудов, или тем, кто болеет сейчас, пережить резкие изменения температуры будет сложно. Основное требование в такой ситуации — одеваться по погоде, добавила специалист.