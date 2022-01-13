Российская балерина Анастасия Волочкова стала новой героиней выпуска юмористического шоу ЧБД ("Что было дальше?") и обескуражила зрителей достойным поведением и остроумием. Как отметили в комментариях, артистке даже удалось обольстить одного из комиков — Илью Макарова.

Судя по видео, ребята и не планировали сдерживать себя в шутках, продолжая соблюдать концепции шоу, но гостья сразу дала понять, что готова к нападкам юмористов.

"Я заметила знаете что? В "Инстаграме" у меня выложишь фотку. Балетный зал, например, или танцы, детей. Три просмотра. А шпагат или фото в море — вообще зашкаливает (количество просмотров и лайков. — Прим. Лайфа)", — уверяет Волочкова. "А ещё сисечку показал — и вообще", — пошутил Алексей Щербаков, на что балерина парировала: "Тогда страна перестаёт работать".

Также звезда заявила, что, как свободная женщина, имеет право вступать в романтические отношения, и комики не удержались от возможности "посватать" своего коллегу Илью Макарова. В ходе шоу комик и балерина встали рядом и приобнялись, а Волочкова пошла чуть дальше и поцеловала его в щёку, чем удивила присутствовавших.

"Что, завидуете, мужики? Да, это моя жизнь, это не сон", — пошутил он.

Как отметили в комментариях под выпуском, Волочкова стала первой гостьей ЧБД, которая смогла "забить страйк ведущему" и "уделала всех парней".