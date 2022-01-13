Хлебопекарни Украины оказались на грани коллапса из-за высоких цен на газ

Глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко предупредил, что Незалежная может остаться без хлеба из-за высоких цен на газ. Заявление прозвучало в интервью украинскому изданию Delo.ua. По его словам, в ушедшем году власти успели установить льготные цены на поставки природного газа производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Вот только на деле это требование никто не исполняет.

"Это ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины", — проинформировал Васильченко.