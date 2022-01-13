Хлебопекарни Украины оказались на грани коллапса из-за высоких цен на газ
В стране недавно ввели льготы для производителей социально значимых товаров, но на деле это постановление не работает, жалуются участники рынка.
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Глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко предупредил, что Незалежная может остаться без хлеба из-за высоких цен на газ. Заявление прозвучало в интервью украинскому изданию Delo.ua. По его словам, в ушедшем году власти успели установить льготные цены на поставки природного газа производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость. Вот только на деле это требование никто не исполняет.
"Это ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины", — проинформировал Васильченко.
Ранее киевский экономист Юрий Атаманюк объяснил, почему Украина сама виновата в проблемах с транзитом газа, которые могут грозить ей из-за трубопровода "Северный поток – 2".
Напомним, что "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства". В ЕК подтвердили получение обращения.
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