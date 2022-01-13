WSJ: Дипломаты США в Женеве и Париже пострадали от "гаванского синдрома"

По данным издания, всего под действие загадочного неврологического заболевания попали три дипломата в Женеве и несколько в Париже. При этом в Госдепе отказались комментировать данные инциденты, связав с конфиденциальностью информации о сотрудниках. Как отмечается, в общей сложности "гаванский синдром" поразил уже порядка 200 американских дипломатов по всему миру.

Лайф напоминает, что о "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, но никаких доказательств в пользу этой версии там не привели.