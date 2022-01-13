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Уролог Ильин исключил уменьшение пениса после перенесённого ковида

Однако другие факторы в виде лишнего веса, который может появиться на самоизоляции, способны изменять некоторые параметры полового органа, предупредил медик.

13 января, 15:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вероятность того, что половой член уменьшится после коронавируса, исключена. Об этом заявил врач-уролог Сергей Ильин, комментируя новость о подобной ситуации у жителя США.

"Коронавирус — это вирусное заболевание. Как любая инфекция, он бьёт по иммунной системе. А если конкретно на какие-то сосуды, значит, и он должен был уменьшиться в размерах. И руки, и он сам должен уменьшиться", — приводит слова медика радиостанция "Говорит Москва".

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Ильин предположил, что если мужчина болел ковидом и сохранял домашний режим, то мог набрать лишний вес, который также может скрывать какие-то параметры полового члена из-за нависшего живота и лишней подкожно-жировой клетчатки. Вероятнее всего, пациент неправильно измерил длину либо ему кто-то сказал, что его половой орган уменьшился.

"Если рассматривать половой член как сосудистый орган, причём размер полового члена зависит от того, как он наполняется кровью, я не думаю, что там произошли какие-то кардинальные изменения в сосудах, что дало уменьшение полового члена", — заметил доктор.

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Ранее Лайф писал о предупреждении учёных, заявивших о возможных проблемах с эрекцией у переболевших ковидом. Это связано с воздействием вируса на сосуды и снабжение кровью различных органов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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