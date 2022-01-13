Уролог Ильин исключил уменьшение пениса после перенесённого ковида

Вероятность того, что половой член уменьшится после коронавируса, исключена. Об этом заявил врач-уролог Сергей Ильин, комментируя новость о подобной ситуации у жителя США.

"Коронавирус — это вирусное заболевание. Как любая инфекция, он бьёт по иммунной системе. А если конкретно на какие-то сосуды, значит, и он должен был уменьшиться в размерах. И руки, и он сам должен уменьшиться", — приводит слова медика радиостанция "Говорит Москва".

Ильин предположил, что если мужчина болел ковидом и сохранял домашний режим, то мог набрать лишний вес, который также может скрывать какие-то параметры полового члена из-за нависшего живота и лишней подкожно-жировой клетчатки. Вероятнее всего, пациент неправильно измерил длину либо ему кто-то сказал, что его половой орган уменьшился.

"Если рассматривать половой член как сосудистый орган, причём размер полового члена зависит от того, как он наполняется кровью, я не думаю, что там произошли какие-то кардинальные изменения в сосудах, что дало уменьшение полового члена", — заметил доктор.