В США 30-летний мужчина, пожелавший остаться анонимом, пожаловался, что после коронавируса у него уменьшился половой член. По его словам, "урон" составил четыре сантиметра, пишет The Sun.

Американец утверждает, что перенёс инфекцию минувшим летом в тяжёлой форме. При этом заметил изменения в пенисе практически сразу же, как вышел из больницы. По его словам, всё началось с того, что у него появились проблемы с эрекцией. А потом он заметил ещё более плачевные последствия.

"Мой пенис уменьшился. До того как я заболел, он был больше среднего, не огромным, но определённо больше, чем обычный. Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда", — поделился мужчина.

Врачи считают, что такое действительно могло произойти. Среди основных причин специалисты указали рубцевание ткани в период эректильной дисфункции и нарушение кровотока из-за проникновения инфекции в клетки сосудов полового органа. К слову, проблем с эрекцией у американца больше не наблюдается.