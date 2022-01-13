Российские биатлонисты не попали в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Российские биатлонисты не сумели войти в десятку лучших в рамках спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, который является лидером Кубка мира. Он без ошибок прошёл два огневых рубежа, а также был хорош на лыжне. Совсем чуть-чуть ему уступил немец Бенедикт Долль, отстрелявший также "на ноль". Третье место у представителя Белоруссии Антона Смольского, который с одним промахом показал высокую скорость на дистанции. Главной сенсацией гонки стал литовец Витаутас Строля, который также был чист на огневых рубежах и забрался на четвёртую строчку.