Российские биатлонисты не попали в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира в Германии
Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, который продолжил лидировать в общем зачёте соревнований.
Максим Цветков. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Российские биатлонисты не сумели войти в десятку лучших в рамках спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, который является лидером Кубка мира. Он без ошибок прошёл два огневых рубежа, а также был хорош на лыжне. Совсем чуть-чуть ему уступил немец Бенедикт Долль, отстрелявший также "на ноль". Третье место у представителя Белоруссии Антона Смольского, который с одним промахом показал высокую скорость на дистанции. Главной сенсацией гонки стал литовец Витаутас Строля, который также был чист на огневых рубежах и забрался на четвёртую строчку.
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Лучшим из россиян стал Максим Цветков, который с одним промахом расположился на 21-м месте. Столько же раз на огневых рубежах ошибся Даниил Серохвостов, ставший 23-м, на 31-м месте находится Александр Поварницын. Лидер команды — Александр Логинов — допустил два промаха на стойке и завершил гонку лишь на 32-й позиции. Чуть ниже — на 35-м месте — Карим Халили. За бортом 60 лучших остался победитель одиночного микста в Оберхофе Антон Бабиков, который допустил два промаха.
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