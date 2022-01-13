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Российские биатлонисты не попали в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, который продолжил лидировать в общем зачёте соревнований.

13 января, 14:53
<p>Максим Цветков. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Максим Цветков. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Российские биатлонисты не сумели войти в десятку лучших в рамках спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, который является лидером Кубка мира. Он без ошибок прошёл два огневых рубежа, а также был хорош на лыжне. Совсем чуть-чуть ему уступил немец Бенедикт Долль, отстрелявший также "на ноль". Третье место у представителя Белоруссии Антона Смольского, который с одним промахом показал высокую скорость на дистанции. Главной сенсацией гонки стал литовец Витаутас Строля, который также был чист на огневых рубежах и забрался на четвёртую строчку.

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Лучшим из россиян стал Максим Цветков, который с одним промахом расположился на 21-м месте. Столько же раз на огневых рубежах ошибся Даниил Серохвостов, ставший 23-м, на 31-м месте находится Александр Поварницын. Лидер команды — Александр Логинов — допустил два промаха на стойке и завершил гонку лишь на 32-й позиции. Чуть ниже — на 35-м месте — Карим Халили. За бортом 60 лучших остался победитель одиночного микста в Оберхофе Антон Бабиков, который допустил два промаха.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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