В Новосибирской области "бывшая ученица" пригрозила взорвать школу из-за буллинга
Неизвестная сообщила, что готова простить все обиды за 500 тысяч рублей. Делом уже занимаются правоохранительные органы.
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В городе Барабинске Новосибирской области некая Марина, якобы бывшая ученица местной школы, заявила, что собирается взорвать учреждение из-за издевательств в годы учёбы. О своих намерениях она сообщила в письме, которое отправила на почту одной из российских спецслужб, рассказал источник Лайфа.
Неизвестная пообещала, что здание взлетит на воздух, и это будет местью за буллинг. Незнакомка призналась, что её можно задобрить, кинув 500 тысяч рублей на мобильный телефон. Она указала его номер, а также ссылку на страницу в одной из соцсетей.
В послании она заметила, что на размышления даёт лишь 40 минут, а затем взорвёт школу. Тогда администрация учреждения решила эвакуировать людей. Всего вывели 67 человек, в том числе 15 детей.
Вскоре правоохранители вместе со служебно-разыскной собакой проверили школу, но бомб и взрывчатых веществ найдено не было. Сейчас они готовятся возбудить уголовное дело в порядке статей 144–145 УК РФ.
Ранее в Саратове отменили занятия во всех школах из-за сообщений о минировании. В мэрии уточнили, что эвакуация проводилась постепенно и только после уведомления правоохранителями руководства учебных заведений.
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