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В Подмосковье шестилетний мальчик сбежал из детсада и самостоятельно добрался до дома

Инцидент произошёл днём 12 января. На записи с камеры наблюдения видно, как ребёнок семенит по снегу, оглядываясь и размахивая руками.

13 января, 14:45

В Подмосковье шестилетний мальчик ушёл из детского сада и самостоятельно добрался до дома. Скриншот © t.me / Прокуратура Московской области

В Подмосковье шестилетний мальчик ушёл из детского сада и самостоятельно добрался до дома © t.me / Прокуратура Московской области

Дмитровская городская прокуратура начала проверку в связи с уходом шестилетнего мальчика из детского сада, он самостоятельно пришёл к себе домой. Об этом пишет пресс-служба подмосковного ведомства.

На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале, видно, как мальчик выбегает из здания детского сада, а затем сам открывает калитку и уходит. При этом никого из взрослых рядом не наблюдается. Указывается, что инцидент произошёл днём 12 января в Дмитровском городском округе.

"Ушёл шестилетний мальчик, который самостоятельно пришёл к себе домой. Проведение проверки поручено Дмитровской городской прокуратуре", — говорится в сообщении.

В ходе проверки правоохранители оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. При наличии оснований по результатам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Лайф писал, что подросток вышел из дома 9 января в станице Георгиевской и не вернулся. Причём у мальчика имеется психосоматическое расстройство личности. Семья ребёнка состоит на учёте как неблагополучная, Ростислав проживал на ферме вместе с матерью, двумя братьями и двумя сёстрами. Вечером 10 января стало известно, что подростка нашли живым и невредимым.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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