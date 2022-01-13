В Подмосковье шестилетний мальчик сбежал из детсада и самостоятельно добрался до дома
Инцидент произошёл днём 12 января. На записи с камеры наблюдения видно, как ребёнок семенит по снегу, оглядываясь и размахивая руками.
В Подмосковье шестилетний мальчик ушёл из детского сада и самостоятельно добрался до дома. Скриншот © t.me / Прокуратура Московской области
В Подмосковье шестилетний мальчик ушёл из детского сада и самостоятельно добрался до дома © t.me / Прокуратура Московской области
Дмитровская городская прокуратура начала проверку в связи с уходом шестилетнего мальчика из детского сада, он самостоятельно пришёл к себе домой. Об этом пишет пресс-служба подмосковного ведомства.
На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале, видно, как мальчик выбегает из здания детского сада, а затем сам открывает калитку и уходит. При этом никого из взрослых рядом не наблюдается. Указывается, что инцидент произошёл днём 12 января в Дмитровском городском округе.
"Ушёл шестилетний мальчик, который самостоятельно пришёл к себе домой. Проведение проверки поручено Дмитровской городской прокуратуре", — говорится в сообщении.
В ходе проверки правоохранители оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. При наличии оснований по результатам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Лайф писал, что подросток вышел из дома 9 января в станице Георгиевской и не вернулся. Причём у мальчика имеется психосоматическое расстройство личности. Семья ребёнка состоит на учёте как неблагополучная, Ростислав проживал на ферме вместе с матерью, двумя братьями и двумя сёстрами. Вечером 10 января стало известно, что подростка нашли живым и невредимым.
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