В Подмосковье шестилетний мальчик сбежал из детсада и самостоятельно добрался до дома

В Подмосковье шестилетний мальчик ушёл из детского сада и самостоятельно добрался до дома © t.me / Прокуратура Московской области

Дмитровская городская прокуратура начала проверку в связи с уходом шестилетнего мальчика из детского сада, он самостоятельно пришёл к себе домой. Об этом пишет пресс-служба подмосковного ведомства.

На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Прокуратуры Московской области в телеграм-канале, видно, как мальчик выбегает из здания детского сада, а затем сам открывает калитку и уходит. При этом никого из взрослых рядом не наблюдается. Указывается, что инцидент произошёл днём 12 января в Дмитровском городском округе.

"Ушёл шестилетний мальчик, который самостоятельно пришёл к себе домой. Проведение проверки поручено Дмитровской городской прокуратуре", — говорится в сообщении.