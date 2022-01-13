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"Удалили опухоль": Больная раком Александра Яковлева вышла на связь спустя четыре месяца

Как оказалось, всё это время звезда "Чародеев" находилась в онкоцентрах. Сначала её наблюдали в Петербурге, а затем положили в клинику в столице. Именно там артистку успешно прооперировали.

13 января, 14:33

Актриса Александра Яковлева © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Больная раком актриса Александра Яковлева, не выходившая на связь четыре месяца, наконец-то дала о себе знать и раскрыла, что с ней происходило на протяжении всего этого времени. Напомним, что 64-летняя артистка борется с раком груди четвёртой степени.

Яковлева призналась, что в последнее время находилась в онкоцентрах. Сначала её наблюдали в медучреждении в Петербурге, а затем положили в московскую клинику. Именно здесь её дочка нашла для артистки нейрохирурга, который удалил опухоль. Причём, как отметила Яковлева, это была её первая операция в жизни.

"Мне провели операцию, удалили опухоль! Операция прошла успешно, очень даже успешно", — цитирует сайт kp.ru звезду "Чародеев".

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Яковлева добавила, что сейчас чувствует себя хорошо, а вот до операции ей было намного хуже. Как пояснила актриса, на фоне прогрессирующей болезни её накрыла депрессия. По её словам, справиться со всем этим ей помогает семья и мечта. Дело в том, что звезда хочет снять фильм, посвящённый 800-летию со дня рождения Александра Невского.

В 2019 году Яковлева сообщила, что уже два года борется с раком. После постановки диагноза медики дали артистке всего около трёх месяцев. Но затем звезда стала успешно бороться с болезнью. Её не сломила даже потеря волос после лечения.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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