Вдова Задорнова поделилась трогательными подробностями о начале романа с сатириком

Вдова известного сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1" о том, как начался её роман с тогда ещё неизвестным писателем.

По словам Елены, творчеством своего будущего мужа она восторгалась с 13 лет. Подростком она собирала вырезки с его лирическими рассказами, тогда ещё лишёнными знаменитой сатиры.

Елена вспоминает первую встречу с Задорновым, которая произошла в 1984 году, за два дня до её 20-летия. Тогда подруга отвела её к писателю после концерта юмористов.

"Я сказала, что собираю его рассказы с 13 лет. Он спросил, кто я по профессии. Я училась в рижском институте по профессии кибернетика. Михаил сказал: "Ну какой вы кибернетик. Подойдите к зеркалу. Он захотел стать режиссёром моей жизни. Задорнов в тот момент был романтичным человеком", — вспоминает Елена.

Первым делом писатель выдал Елене список произведений, которые она должна прочитать. Вместе они ходили в музеи, Елена сопровождала Задорнова на гастролях, но в первые полгода не было и речи о романтических отношениях. Девушка обращалась к своему наставнику на "вы", однако всё изменилось в один холодный октябрьский день.

"Как только я закончила университет, Михаил пригласил меня в Москву. Он меня учил справляться с робостью, учил, как нужно выходить из зоны комфорта", — рассказывает Елена.

Тогда у Задорнова появились первые выступления. И тут и приключилась эта "трогательная" история на одном из концертов в подмосковном пансионате.

"Мы едем туда, к этому залу, и вдруг — а это конец октября — повалил такой снег! Я начала замерзать, Михаил это увидел, мне было неудобно об этом ему сказать. И он попросил остановить машину и начал искать, где купить варежки", — поделилась Елена.

Найти рукавицы в октябре было не так просто — ещё не сезон, вспоминает вдова. Тогда Задорнов стал бегать между ларьками, когда вдруг какая-то женщина сказала: "Сейчас, милый, принесу тебе". Вскоре Михаил Николаевич вручил мерзнущей Елене презент. Она до сих пор хранит эти варежки — как оберег.

"Я могу сказать, что более трогательного человека, чем Михаил, я в своей жизни просто не встречала. Он своей заботой окружал всех. Поэтому я их сохранила как дань памяти о нем", — подчеркнула вдова писателя.

Напомним, что Задорнова не стало четыре года назад, в ноябре 2017-го. До последнего он скрывал от поклонников страшный диагноз — рак головного мозга.