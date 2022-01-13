Мычал в ответ: Изнасиловавший 15-летнюю дочь сожительницы омич не смог объяснить, за что задержан
Мужчина также не дал внятного ответа на вопрос, зачем залез на дерево. Он просил дать ему пиво. Не исключено, что мужчина находился под действием наркотиков.
Задержанный © VK / "Вести. Омск"
Задержанный по подозрению в изнасиловании © VK / "Вести. Омск"
В Омске сотрудники полиции попытались выяснить, по какой причине заподозренный в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы забрался на дерево, но попытка правоохранителей допросить омича не увенчалась успехом.
Мужчина не смог ответить, за что был задержан, он отреагировал на вопрос о том, что сделал, фразой "сидел на дереве". После этого неразборчиво сообщил, что хотел бы "попить пива", а также добавил, что прежде, чем забраться на дерево, "курил", но, что именно, правоохранителям выяснить пока так и не удалось.
Ранее Лайф писал, что в Омске мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы и спрятался от полиции на дереве. 38-летний подозреваемый ранее был судим восемь раз за кражи.
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