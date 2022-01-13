Мужчина не смог ответить, за что был задержан, он отреагировал на вопрос о том, что сделал, фразой "сидел на дереве". После этого неразборчиво сообщил, что хотел бы "попить пива", а также добавил, что прежде, чем забраться на дерево, "курил", но, что именно, правоохранителям выяснить пока так и не удалось.