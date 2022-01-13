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Рябков: Военные предлагают Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины

Однако, как подчеркнул заместитель министра иностранных дел, нужно дать шанс исправить положение с помощью дипломатии.

13 января, 11:45
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Военные специалисты предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но нужно дать шанс дипломатии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжёлый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — сказал он.

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А ранее замглавы МИД Рябков заявил о том, что на переговорах с США Россия в очередной раз объяснила об отсутствии планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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