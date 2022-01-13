Рябков: Военные предлагают Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины

Военные специалисты предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но нужно дать шанс дипломатии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжёлый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — сказал он.