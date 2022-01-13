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Миротворческий контингент из Казахстана будет выводиться самолётами ВКС России

Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями.

13 января, 11:40
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Контингенты миротворческих сил ОДКБ будут выводиться из Казахстана самолётами Воздушно-космических сил РФ. Исключением станут киргизские миротворцы, сообщил представитель миротворческих сил.

По его словам, запланировано по 20 вылетов в день. В первую очередь выводиться будут иностранные контингенты, а затем и российские десантники. В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолётов с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген, уточнил он, также заметив, что представители Киргизии отправятся к местам постоянной дислокации наземным транспортом.

За время операции ОДКБ в Казахстан было переброшено более двух тысяч миротворцев

За время операции ОДКБ в Казахстан было переброшено более двух тысяч миротворцев

Ранее Лайф рассказывал, что в Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ. В ходе неё наградили особо отличившихся представителей от каждого из контингентов стран – участниц коллективного договора.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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