Миротворческий контингент из Казахстана будет выводиться самолётами ВКС России

По его словам, запланировано по 20 вылетов в день. В первую очередь выводиться будут иностранные контингенты, а затем и российские десантники. В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолётов с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген, уточнил он, также заметив, что представители Киргизии отправятся к местам постоянной дислокации наземным транспортом.