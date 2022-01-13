Миротворческий контингент из Казахстана будет выводиться самолётами ВКС России
Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Контингенты миротворческих сил ОДКБ будут выводиться из Казахстана самолётами Воздушно-космических сил РФ. Исключением станут киргизские миротворцы, сообщил представитель миротворческих сил.
По его словам, запланировано по 20 вылетов в день. В первую очередь выводиться будут иностранные контингенты, а затем и российские десантники. В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолётов с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген, уточнил он, также заметив, что представители Киргизии отправятся к местам постоянной дислокации наземным транспортом.
Ранее Лайф рассказывал, что в Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ. В ходе неё наградили особо отличившихся представителей от каждого из контингентов стран – участниц коллективного договора.
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