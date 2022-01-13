Путин по телефону обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Казахстане
Политики подтвердили настрой на последовательную реализацию договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Россию в ноябре прошлого года.
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили и текущую обстановку в Казахстане.
"Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране", — говорится в релизе.
Собеседники также подтвердили настрой на последовательную реализацию договорённостей, достигнутых в ходе визита Мирзиёева в Россию в ноябре прошлого года.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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