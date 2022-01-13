Путин по телефону обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили и текущую обстановку в Казахстане.

"Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране", — говорится в релизе.