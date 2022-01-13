Младшая дочь Назарбаева Алия закрыла профиль в Instagram после поста с благодарностями

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева заблокировала свой профиль в "Инстаграме" после того, как ранее сегодня утром опубликовала пост с благодарностями за поддержку и соболезнованиями жителям страны.







Кроме того, недоступна и страница дочери бывшего главы республики в "Фейсбуке". При попытке перейти в аккаунт появляется предупреждение, что "владелец удалил контент или ограничил доступ к нему". Соцсеть также не выдаёт страницу Алии Назарбаевой при поиске по имени.

Как сообщает телеграм-канал ORDA, судя по информации в "Инстаграме", дочь экс-президента, предположительно, находится в Объединённых Арабских Эмиратах.