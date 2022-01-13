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Губернатор поручил проверить смерть 18-летнего жителя Обнинска, ударившегося грудью о турник

Врачи сделали молодому человеку УЗИ и, не найдя опасной травмы, отпустили домой, где ему стало хуже.

13 января, 11:38
<p>Скончавшийся парень © VK / <a href="https://vk.com/id194654005?z=photo194654005_457245477/album194654005_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артём Волков</a></p>

Скончавшийся парень © VK / Артём Волков

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил Минздраву региона провести проверку обстоятельств смерти 18-летнего жителя Обнинска, которого врачи отпустили домой, где он на следующие сутки скончался. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

"Люди ждут решений и чётких действий в отношении больницы. Только что назначен директор КБ № 8 Сергей Курдяев. Поручил Минздраву Калужской области совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию", — заметил Шапша, уточнив, что правительство области окажет поддержку в этом деле.

Губернатор назвал произошедшее "чудовищным, несправедливым" случаем и принёс соболезнования родным умершего.

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По данным местных СМИ, 18-летний парень занимался спортом во дворе, сделал сальто и ударился грудью о металлическую конструкцию. В клинической больнице № 8 ему сделали УЗИ и отправили домой, не обнаружив опасной травмы. Однако дома его состояние ухудшилось, на следующий день родители вызвали скорую, юноша скончался, не дождавшись врачей. Причиной смерти парня стали травма органов и внутреннее кровотечение.

Ранее Лайф рассказывал, что в Братске родители умершей от инсульта восьмиклассницы обвинили в халатности диспетчера скорой. Оператор попыталась убедить мать девочки, что подросток якобы приняла наркотики или беременна. В больницу школьницу привезли уже в коме первой степени.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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