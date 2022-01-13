В Коммунарке расконсервировали временный ковидный госпиталь из-за омикрон-штамма

Московская больница № 40 в посёлке Коммунарка снова подготовила временный госпиталь для приёма больных ковидом из-за распространения омикрон-штамма и прогнозов по ухудшению заболеваемости. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко в эфире "Радио России".

Он заявил, что во временном госпитале в связи с ожидаемым ухудшением ситуации "вновь готовы дополнительные койки, которые до этого были дезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада заболеваемости". Проценко уточнил, что дополнительно были проведены "диагностика и техническое обслуживание всей аппаратуры".

"С кислородом порядок, в достаточных количествах, лекарственное обеспечение, СИЗы — всё настроено на прогнозное увеличение поступления больных", — сказал Проценко.

Специалист также напомнил о работе контакт-центра, штат которого готовы увеличить в случае роста количества заболевших коронавирусом.