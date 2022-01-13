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Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич объяснил, чем грозят попытки "замотать" диалог России и США

Он также отметил, что старания выхолостить переговоры до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" тоже не приведут ни к чему хорошему.

13 января, 11:53

Фото © Shutterstock

Попытки "замотать" переговоры России и США по гарантиям безопасности грозят ухудшением ситуации с безопасностью всех стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на первом в 2022 году заседании постоянного совета организации.

"Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", — сказал Лукашевич.

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Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что переговоры зашли в тупик.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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