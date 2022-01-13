Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич объяснил, чем грозят попытки "замотать" диалог России и США

Попытки "замотать" переговоры России и США по гарантиям безопасности грозят ухудшением ситуации с безопасностью всех стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на первом в 2022 году заседании постоянного совета организации.

"Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", — сказал Лукашевич.