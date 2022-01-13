Чубайс: Путин увёл Россию с пути развития, который мог обернуться глобальным отставанием

Президент России Владимир Путин своим заявлением о планах достичь углеродной нейтральности к 2060 году увёл страну с пути развития, который мог обернуться глобальным отставанием. Об этом заявил на Гайдаровском форуме специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

По его словам, в настоящий момент мир переходит от старых невозобновляемых источников энергии, то есть угля, нефти и газа, из-за которых повысилась концентрация СО2 в атмосфере, к чистым (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика). Так, Чубайс выделил две стратегии: первая — игнорирование того, что нужен энергетический переход, — "если уйти от дипломатии, называется тупой", а вторая — smart strategy — умная. Он указал на важность того, что Россия находилась "в развилке" до самого последнего времени. И на игнорировании необходимости энергетического перехода категорически настаивали влиятельные силы.

"Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: "Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год", — заявил Чубайс.

Он отметил, что smart strategy подразумевает собой пересмотр стратегической системы страны и полноценное использование существующих преимуществ. Так, при выборе первой стратегии Россия через 20–30 лет была в таком же положении, как и государство без Интернета, а значит, безнадёжно отставшей от экономик стран-лидеров, считает Чубайс.