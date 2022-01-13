Экономист Беляев назвал позитивным предложение Путина проиндексировать пенсии
По словам эксперта, кабмин и глава государства намерены действовать последовательно, чтобы смягчить проблему и снять её с повестки дня.
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Предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции является позитивным шагом. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Увеличение выше официальной инфляции — это такой, конечно, позитивный шаг. Тут нужен взвешенный подход и понимание того, что популистские требования просто нереальны и неосуществимы", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Беляева, кабмин и глава государства держат на постоянном контроле вопрос материального обеспечения людей, находящихся не в самом лучшем финансовом положении, а также стараются совершать последовательные шаги, чтобы смягчить проблему и снять её с повестки дня.
Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
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