Экономист Беляев назвал позитивным предложение Путина проиндексировать пенсии

Предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции является позитивным шагом. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Увеличение выше официальной инфляции — это такой, конечно, позитивный шаг. Тут нужен взвешенный подход и понимание того, что популистские требования просто нереальны и неосуществимы", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".