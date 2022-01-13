Кудрин назвал игрой и давлением проект новых санкций США против России

Возможные новые санкции США против России являются игрой и определённым давлением на Москву. Таким мнением поделился глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мне кажется, это просто игра и это определённое давление", — сказал экономист.

Кудрин отметил, что ограничительные меры обусловлены определёнными действиями России в военной области, а Москва заявила, что не собирается предпринимать приписываемые ей шаги. Поэтому сейчас не стоит прогнозировать все последствия, ещё рано, подчеркнул он.