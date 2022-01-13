Кудрин назвал игрой и давлением проект новых санкций США против России
По словам главы Счётной палаты РФ, сейчас не стоит прогнозировать вероятные последствия ограничений, пока рано.
Алексей Кудрин © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Возможные новые санкции США против России являются игрой и определённым давлением на Москву. Таким мнением поделился глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.
"Мне кажется, это просто игра и это определённое давление", — сказал экономист.
Кудрин отметил, что ограничительные меры обусловлены определёнными действиями России в военной области, а Москва заявила, что не собирается предпринимать приписываемые ей шаги. Поэтому сейчас не стоит прогнозировать все последствия, ещё рано, подчеркнул он.
Напомним, что ранее The New York Times написала о разработке нового пакета санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Издание утверждало, что Вашингтон рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО.
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