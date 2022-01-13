"Допрыгалась": Клава Кока разбилась при катании на сноуборде в Куршевеле
Ближайшее время передвигаться 25-летней певице придётся с помощью костылей. Как призналась сама исполнительница, самое главное, что она осталась жива.
Кадр из видео © Instagram / klavacoca
Клава Кока опубликовала видео падения на сноуборде © Instagram / klavacoca
Певица Клава Кока во время катания на сноуборде в Куршевеле, Франция, получила серьёзную травму ноги. О том, как это произошло, исполнительница рассказала на своей странице в "Инстаграме".
"Допрыгалась. Теперь ковыляю на костылях", — написала 25-летняя звезда, опубликовав видео самого падения и снимки из медицинского кабинета.
Скриншот сториз © Instagram / klavacoca
По словам певицы, переломов, к счастью, удалось избежать. Однако теперь ближайшее время передвигаться ей придётся с помощью костылей. Она также сообщила фанатам, что рентген на элитном курорте стоит 35 тысяч рублей. Фолловеры в свою очередь пожелали Клаве скорейшего восстановления и восхитились её позитивом.
Напомним, в Куршевеле Кока отдыхает в компании Ольги Бузовой. К слову, отдых для обеих уже успел обернуться скандалом после того, как исполнительница хита "Покинула чат" выложила в соцсетях "пьяное видео" с поющей телеведущей. Певец Дима Билан отчитал Клаву за предательство из-за опубликованного ролика. По его мнению, этот ролик раскрыл истинную натуру молодой певицы, показал, насколько она мелочна.
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