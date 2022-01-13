Клава Кока опубликовала видео падения на сноуборде © Instagram / klavacoca

Певица Клава Кока во время катания на сноуборде в Куршевеле, Франция, получила серьёзную травму ноги. О том, как это произошло, исполнительница рассказала на своей странице в "Инстаграме".

"Допрыгалась. Теперь ковыляю на костылях", — написала 25-летняя звезда, опубликовав видео самого падения и снимки из медицинского кабинета.

Скриншот сториз © Instagram / klavacoca

По словам певицы, переломов, к счастью, удалось избежать. Однако теперь ближайшее время передвигаться ей придётся с помощью костылей. Она также сообщила фанатам, что рентген на элитном курорте стоит 35 тысяч рублей. Фолловеры в свою очередь пожелали Клаве скорейшего восстановления и восхитились её позитивом.