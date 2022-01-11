Чемодан вирусов из Куршевеля: Как российские звёзды везут заразу с элитных курортов Элитный курорт во французских Альпах вновь стал местом притяжения российских звёзд и представителей бизнеса. Кто может привезти новый штамм коронавируса в Россию — в нашем материале. 10 января, 21:40 Телеведущие Ксения Собчак, Ольга Бузова и певец Григорий Лепс. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © Shutterstock

По замечаниям разбирающихся в тусовке шоу-бизнеса, прошедшие новогодние праздники грозят новой волной заболеваний коронавирусной инфекцией среди элиты. Подобное уже происходило в прошлом и позапрошлом годах, когда, например, после вечеринки семьи Игоря Крутого сразу целый ряд российских звёзд слегли с ковидом. В этом году, судя по публичным фото и видео, порочная практика мало кого сподвигла провести свой отпуск не на элитных горнолыжных курортах, а как-то более скромно.

Ольга Бузова и Клава Кока

Певицы и блогерши Ольга Бузова и Клава Кока некоторое время нарочито пытались скрывать своё пребывание в Куршевеле вместе. Правда, тайна сохранялась недолго, и после целой череды фото и видео в своих аккаунтах в "Инстаграме" они появились в одной компании. После насыщенного дня на склоне девушки пошли в местное кафе и отобрали у музыкантов микрофоны. Они решили возглавить вечеринку и спели для местной публики.

Григорий Лепс и Николай Фоменко

Григорий Лепс, ставший в конце прошлого года холостяком, отправился на новогодние праздники за границу. Местом отдыха артист выбрал те же Альпы. Он активно рекламировал закрытую предрождественскую вечеринку-концерт в одном из элитных ресторанов Куршевеля. Несмотря на то что она, вполне вероятно, могла стать тем самым очередным рассадником коронавирусной инфекции в элитных кругах, представители которых повезут её домой в Россию. Кроме представителей шоу-бизнеса в своём инстаграме певец выкладывал и фото с крупными бизнесменами и друзьями.

Ведущим той самой вечеринки стал актёр, медийный деятель Николай Фоменко. Он в своих соцсетях на фоне альпийских гор назвал времена сложными, но преодолимыми.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Там же у Григория Лепса была замечена и ещё одна теледива — Ксения Собчак. Приехала в Альпы она со своим мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Ведущая на мероприятии даже подпевала Лепсу в микрофон, а ещё отметила, что в последние годы Куршевель "стал местом понтов", а 16 лет назад русских здесь не было и в помине.

Слава

Певица Слава после предновогоднего вояжа в Дубай, где она отмечала десятилетний юбилей своей дочери, также направилась в Куршевель. Судя по сториз, которые она выкладывала в "Инстаграме", каникулы тоже получились вполне весёлыми — рестораны, спа-салоны и магазины. Правда, в завершении отдыха Слава заявила: "Не жили богато, не *** и начинать".

Артём Качер

Ещё один музыкант Артём Качер также остановил свой выбор на Альпах. В августе прошлого года Артём Качер сделал предложение руки и сердца избраннице — Александре Рабаджиевой. В ответ прозвучало заветное "да". Свой отдых пара и провела вместе.

Авторы Алексей Соков