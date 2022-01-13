Анна Дзюба раскрыла, почему на самом деле ушла из Artik & Asti

31-летняя певица Анна Дзюба, которую многие знают по её работе в дуэте Artik & Asti, рассказала о настоящей причине ухода из коллектива. В прошлом году артистка шокировала поклонников новостями о разрыве контракта с Артёмом Умрихиным (настоящее имя Artik), заявив, что расстаться они решили полюбовно. И в этот раз девушка решила признаться, что на самом деле стоит за развалом дуэта.

Артём Умрихин и Анна Дзюба. Фото © Instagram / artikastiofficial

По словам Анны, любой коллектив должен рано или поздно эволюционировать в несколько сольных проектов. Артистам зачастую становится тесно вместе и тогда приходится уходить. "Птичка выпорхнула из гнезда, потому что выросла", — пошутила над ситуацией певица. Она призналась, что у каждого из них были свои амбиции, которые никак не реализовать вместе, пишет Peopletalk.

Анна Дзюба. Фото © Instagram / astiselfmade

Такие новости разочаровали фанатов, которые предполагали, что разрыв произошёл из-за беременности Анны или грандиозного скандала. "У нас с Артёмом прекрасные отношения", — призналась певица. Сейчас времени на близкую дружбу не остаётся — Artik работает с новой певицей, а Анна пытается встать на ноги и выпустить первый сольный сингл. Но детей Умрихина — Итана и Наоми, которая ещё является и крестницей артистки, та поздравить с Новым годом не забыла.

Анна Дзюба. Фото © Instagram / astiselfmade