Рустам Солнцев раскрыл, что ждёт Блиновскую после завершения "Марафона желаний"

Шоумен Рустам Солнцев, который хорошо разбирается в жизни российских звёзд, оценил для Лайфа ситуацию, в которую угодила блогерша Елена Блиновская. Основательница "Марафона желаний", знаменитая своими непомерными заработками, решила уйти из инфобизнеса после интервью с Ксенией Собчак, в котором она предстала в весьма спорном виде. И закрытие марафона — самый удачный выход из сложившейся ситуации, считает Солнцев.

Фото © YouTube / Канал Рустама Солнцева и Instagram / elena_blinovskaya

По мнению шоумена, на интервью Блиновская, которая обычно представала в образе феи, раскрыла своё истинное обличие, неприятно поразив подписчиков грубостью и агрессией. Такое поведение было непродуманным и непрофессиональным, и фанаты блогерши поняли, что всё это время их обманывали. "За маской феи и волшебницы вдруг оказывается рожа обычной хамки", — не постеснялся в выражениях Солнцев.

Фото © Instagram / a_r_t_06 и elena_blinovskaya

В такой ситуации можно было бы попросить совета у друзей и пиарщиков, но то ли их не оказалось, то ли с ролью советчиков они не справились, но Блиновская оказалась в неудобной ситуации. В сториз она утверждала, что под роликом Собчак негативные комментарии пишут боты, и это стало последней каплей для её подписчиков — в "Инстаграме" число фанатов блогерши стало стремительно падать. Она объявила об уходе из инфобизнеса, но Солнцев уверен — женщины с таким характером отовсюду найдут выход.

"Женщины, крепко стоящие на ногах и со средними внешними данными, никуда не пропадают. Если рушится один бизнес, они форматируют себя и придумывают какие-то новые бизнес-уловки", — отметил шоумен. Но существует проблема: рынок инфопродуктов давно переполнен, и конкуренция с каждым днём только растёт. Поэтому если Блиновская пойдёт по привычному пути, то ей будет сложно удивить подписчиков. Но, даже если она придумает совершенно новую идею, способную заинтересовать любого, успеха ей добиться будет сложно, ведь за ней уже закрепилась определённая репутация.