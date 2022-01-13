В Крыму с 17 января вернут QR-коды для посещения общественных мест

На территории Крыма с 17 января снова придётся предъявлять QR-коды для посещения общественных мест, включая объекты общепита, музеи и тренажёрные залы. Соответствующие изменения губернатор региона Сергей Аксёнов внёс в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.

"В абзаце первом подпункта 14.1: слова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года", — говорится в документе.

Таким образом, для посещения общественных мест необходимо будет предоставлять QR-код с информацией о вакцинации или перенесённом заболевании. Также будет приниматься сданный в установленные сроки (три дня) отрицательный ПЦР-тест.

Вместе с тем со следующей недели в Крыму будет введён запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах, а также "до особого распоряжения" продлён запрет на работу хостелов.