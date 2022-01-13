В Крыму с 17 января вернут QR-коды для посещения общественных мест
Вместе с тем со следующей недели в регионе будет запрещено проведение развлекательных мероприятий в ресторанах и "до особого распоряжения" продлевается приостановка работы хостелов.
Сотрудница ресторана "Жюль Верн" проверяет наличие QR-кода у посетительницы. Россия, Республика Крым, Алушта. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
На территории Крыма с 17 января снова придётся предъявлять QR-коды для посещения общественных мест, включая объекты общепита, музеи и тренажёрные залы. Соответствующие изменения губернатор региона Сергей Аксёнов внёс в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.
"В абзаце первом подпункта 14.1: слова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года", — говорится в документе.
Таким образом, для посещения общественных мест необходимо будет предоставлять QR-код с информацией о вакцинации или перенесённом заболевании. Также будет приниматься сданный в установленные сроки (три дня) отрицательный ПЦР-тест.
Вместе с тем со следующей недели в Крыму будет введён запрет на развлекательные мероприятия в ресторанах, а также "до особого распоряжения" продлён запрет на работу хостелов.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов для подростков пока не рассматривается. Он отметил, что правительство готовит новые предложения по борьбе с распространением "омикрона", но этот пункт туда, по всей видимости, не войдёт.
Лайф уже сообщал, что в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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