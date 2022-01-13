Захарова: Националистические заявления министра информации Казахстана неприемлемы

"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти, и так далее, которые справедливо вызвали, как многие сказали, обострённую реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми. Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела", — сказала дипломат.