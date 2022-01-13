Захарова: Националистические заявления министра информации Казахстана неприемлемы
По словам официального представителя МИД РФ, обострённая реакция как россиян, так и казахстанцев, в данном случае справедлива.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
Россия считает неприемлемыми националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти, и так далее, которые справедливо вызвали, как многие сказали, обострённую реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми. Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела", — сказала дипломат.
По её словам, назначение нового состава правительства — это суверенное дело Казахстана. Помимо того, власти страны твёрдо нацелены на "всестороннее углубление дружественных отношений" с Россией и на обеспечение прав всех граждан Казахстана.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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