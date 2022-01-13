Путин регулярно получает доклады о переговорах по гарантиям безопасности
Российскую делегацию на консультациях представляют заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин регулярно получает доклады о том, как продвигаются переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент получает доклады регулярно", — приводит его заявление ТАСС.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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