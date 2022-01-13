Лайф публикует видео жёсткого удара о турник, от которого умер 18-летний житель Обнинска

18-летний житель Обнинска Артём Волков умер после того, как ударился грудью о металлический турник, делая сальто на улице. В распоряжении Лайфа оказался момент жёсткого падения парня.

После случившегося Артём попал в клиническую больницу № 8, где ему сделали УЗИ и, не найдя опасной травмы, отпустили домой. Там состояние молодого человека начало ухудшаться, на следующий день родители вызвали скорую помощь, но юноша скончался, не дождавшись врачей. Причиной смерти парня стали внутреннее кровотечение и травмы органов.