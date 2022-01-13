Лайф публикует видео жёсткого удара о турник, от которого умер 18-летний житель Обнинска
В больнице молодому человеку сделали УЗИ, которое не выявило опасной травмы, и отпустили домой, где юноше стало хуже.
Кадр из видео © LIFE
Жёсткий удар о турник умершего 18-летнего жителя Обнинска. Видео © LIFE
18-летний житель Обнинска Артём Волков умер после того, как ударился грудью о металлический турник, делая сальто на улице. В распоряжении Лайфа оказался момент жёсткого падения парня.
После случившегося Артём попал в клиническую больницу № 8, где ему сделали УЗИ и, не найдя опасной травмы, отпустили домой. Там состояние молодого человека начало ухудшаться, на следующий день родители вызвали скорую помощь, но юноша скончался, не дождавшись врачей. Причиной смерти парня стали внутреннее кровотечение и травмы органов.
Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Калужской области поручил Минздраву региона совместно с Росздравнадзором и новым руководителем больницы провести проверку обстоятельств смерти молодого человека.
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