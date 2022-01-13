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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей, доллара — до 76

Рубль ослаб на фоне заявления замглавы МИД Рябкова о том, что Москва найдёт альтернативы в случае введения новых санкций.

13 января, 15:23

© Pexels

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг ускорил рост к закрытию предыдущей сессии до 1,8% и составил 87,0375 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки. Доллар тоже подрос на 1,73% к закрытию предыдущей сессии — до 76 рублей.

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Ранее Лайф писал, что российская валюта подешевела на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва найдёт альтернативы в случае введения новых санкций США.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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