Курс евро на Мосбирже поднялся выше 87 рублей, доллара — до 76

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг ускорил рост к закрытию предыдущей сессии до 1,8% и составил 87,0375 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки. Доллар тоже подрос на 1,73% к закрытию предыдущей сессии — до 76 рублей.