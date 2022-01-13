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"Далеко не заглядываем": Главный тренер "Сочи" назвал задачу клуба на сезон

В турнирной таблице чемпионата России команда занимает третье место, уступая только "Зениту" и "Динамо".

13 января, 15:10
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что перед началом сезона руководство ставило перед клубом задачу выступить не хуже, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!" — сказал Федотов.

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В турнирной таблице чемпионата России нынешнего сезона "Сочи" занимает третье место, набрав в 18 матчах 31 очко. Команда уступает только петербургскому "Зениту" (38 баллов) и московскому "Динамо" (36).

В прошлом сезоне сочинцы заняли в РПЛ пятое место, получив право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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