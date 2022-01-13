Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что перед началом сезона руководство ставило перед клубом задачу выступить не хуже, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!" — сказал Федотов.

В турнирной таблице чемпионата России нынешнего сезона "Сочи" занимает третье место, набрав в 18 матчах 31 очко. Команда уступает только петербургскому "Зениту" (38 баллов) и московскому "Динамо" (36).