Историк Ниязов объяснил обращение дочери Назарбаева к казахстанцам неуверенностью её отца
Специалист назвал выступление эпистолярным и содержащим общие слова. По его мнению, выпустить обращение именно 13 января решили, так как ситуация стала стабильнее.
Алия Назарбаева © Wikipedia / PalSel31 (CC BY-SA 4.0)
Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выступила с обращением к жителям республики из-за неуверенности своего отца. Таким мнением поделился доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ, историк Ниязи Ниязов в беседе с телеканалом "360".
"Нурсултан Назарбаев, видимо, в сложившейся ситуации чувствует себя не очень уверенно. Как физически, я так понимаю, так и морально. Но кто-то должен был всё равно выступить и что-то сказать, потому что люди в Казахстане в значительной степени обеспокоены происходящими событиями. Решили поручить это дело тому, кто помоложе и кто морально готов выступить", — отметил специалист.
По его словам, выступление Назарбаевой было эпистолярным, содержащим общие слова. Историк предположил, что выпустить обращение решили именно 13 января, поскольку ситуация стала стабильнее, начался вывод миротворческих сил. Таким образом Назарбаевы могли решить успокоить общественность, считает эксперт.
Напомним, в публикации Алия Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес отца, а также выразила искренние соболезнования семьям погибших и надежду на то, что "этот жестокий урок для всех станет последним в истории" страны. Позже она закрыла профиль в "Инстаграме". Стоит отметить, что страница дочери экс-президента Казахстана в "Фейсбуке" также недоступна. Соцсеть не выдаёт аккаунт даже через поиск по имени.
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