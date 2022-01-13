Историк Ниязов объяснил обращение дочери Назарбаева к казахстанцам неуверенностью её отца

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия выступила с обращением к жителям республики из-за неуверенности своего отца. Таким мнением поделился доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ, историк Ниязи Ниязов в беседе с телеканалом "360".

"Нурсултан Назарбаев, видимо, в сложившейся ситуации чувствует себя не очень уверенно. Как физически, я так понимаю, так и морально. Но кто-то должен был всё равно выступить и что-то сказать, потому что люди в Казахстане в значительной степени обеспокоены происходящими событиями. Решили поручить это дело тому, кто помоложе и кто морально готов выступить", — отметил специалист.

По его словам, выступление Назарбаевой было эпистолярным, содержащим общие слова. Историк предположил, что выпустить обращение решили именно 13 января, поскольку ситуация стала стабильнее, начался вывод миротворческих сил. Таким образом Назарбаевы могли решить успокоить общественность, считает эксперт.