Умер пассажир, выживший при крушении вертолёта Ми-2 в Удмуртии

Сначала врачи стабилизировали состояние 53-летнего Ильи Хромова, который получил перелом вертлужной впадины, травмы, характерные при падении с высоты, и переохлаждение. О случившемся пациент ничего не помнил, но смог узнать жену, когда она приходила к нему в больницу. Однако за последние дни состояние выжившего ухудшилось до критического. Смерть наступила 13 января — через 17 дней после крушения.