Умер пассажир, выживший при крушении вертолёта Ми-2 в Удмуртии
Изначально врачи смогли стабилизировать его состояние, однако за последние дни оно ухудшилось до критического. Напомним, пилот погиб на месте крушения.
Фото с места крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии © LIFE
В Удмуртии скончался пассажир вертолёта Ми-2, разбившегося в конце декабря 2021-го в Завьяловском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сначала врачи стабилизировали состояние 53-летнего Ильи Хромова, который получил перелом вертлужной впадины, травмы, характерные при падении с высоты, и переохлаждение. О случившемся пациент ничего не помнил, но смог узнать жену, когда она приходила к нему в больницу. Однако за последние дни состояние выжившего ухудшилось до критического. Смерть наступила 13 января — через 17 дней после крушения.
Как писал Лайф, днём 27 декабря Ми-2 потерпел крушение в 80 километрах от Ижевска. Пилот сам вышел на связь и сообщил, что он и его пассажир находятся в тяжёлом состоянии, после чего перестал отвечать. Около полуночи спасатели нашли вертолёт. Изначально сообщалось, что и пилот, и пассажир выжили, однако затем врачи констатировали смерть командира воздушного судна.
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