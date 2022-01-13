Снова феноменальная: Фигуристка Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине
Следом за ней — её подруга по национальной команде Александра Трусова и бельгийка Луна Хендрикс.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.
Главный фаворит всех стартов этого сезона в очередной раз показала фантастический уровень, набрала 90,45 и вновь обновила мировой рекорд. Неожиданно в тройку лидеров ворвалась представительница Бельгии Луна Хендрикс, которая стала второй, набрав 76,25 балла. Александра Трусова допустила ошибку при исполнении тройного акселя, получив за свой прокат 75,13 балла. Анна Щербакова тоже не смогла откатать программу без помарок, упав с лутца. В итоге у неё 69,05 балла и четвёртое место после первого дня прокатов.
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Добавим, что произвольная программа состоится в субботу, 15 января. Начало прокатов в 19:30 по московскому времени.
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