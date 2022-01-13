Впервые в истории YouTube видео набрало более 10 млрд просмотров

Клип на детскую песню Baby Shark Dance ("Зарядка маленькой акулы") стал первым в истории YouTube видео, которое набрало более 10 миллиардов просмотров. Об этом сказано в сообщении южнокорейской компании Pinkfong, выпустившей ролик.

"Сегодня мы отмечаем историю нашей особой вехой! Baby Shark Dance превысил уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру", — говорится в посте компании, размещённом в "Твиттере".

Отметим, что ролик был опубликован на видеохостинге 18 июня 2016 года и собрал за это время 32 миллиона лайков. При этом комментарии под видео в настоящее время отключены по неизвестной причине.

