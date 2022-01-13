Впервые в истории YouTube видео набрало более 10 млрд просмотров
Рекордсменом стал клип на детскую песню Baby Shark Dance. На данный момент у ролика более 32 миллионов лайков, а комментарии по неизвестным причинам отключены.
Кадр из видео © Pinkfong Baby Shark / YouTube
Клип на детскую песню Baby Shark Dance ("Зарядка маленькой акулы") стал первым в истории YouTube видео, которое набрало более 10 миллиардов просмотров. Об этом сказано в сообщении южнокорейской компании Pinkfong, выпустившей ролик.
"Сегодня мы отмечаем историю нашей особой вехой! Baby Shark Dance превысил уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру", — говорится в посте компании, размещённом в "Твиттере".
Отметим, что ролик был опубликован на видеохостинге 18 июня 2016 года и собрал за это время 32 миллиона лайков. При этом комментарии под видео в настоящее время отключены по неизвестной причине.
А ранее стало известно, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" обошёл "Игру престолов" по просмотрам на YouTube. Отмечается, что на видеохостинге нашли 131 тысячу материалов о нашумевшем проекте разной продолжительности.
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