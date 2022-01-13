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Боррель признал неспособность Евросоюза остановить запуск "Северного потока – 2"

При этом глава евродипломатии заметил, что работа газопровода зависит от развития ситуации на Украине.

13 января, 14:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1460548714762756096/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Josep Borrell Fontelles</a></p>

Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Евросоюз не может запретить "Северный поток – 2", пока он соответствует европейским нормам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он уточнил, что газопровод не рассматривается Брюсселем как приоритетная инфраструктура.

"Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — сказал Боррель по итогам встречи глав Минобороны стран ЕС.

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Глава евродипломатии уточнил, что проект является частным и реализуется группой компаний, включая германские и другие из стран Евросоюза. При этом он признал, что запуск газопровода зависит от положения дел на Украине, ведь представить ситуацию, при которой ЕС одновременно вводит санкции против России и запускает инфраструктуру, невозможно.

Ранее Лайф сообщал, что Сенат США 13 января проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока – 2". Для принятия инициативы потребуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов – однопартийцев Байдена, чья администрация агитирует против предложения.

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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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