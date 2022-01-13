Боррель признал неспособность Евросоюза остановить запуск "Северного потока – 2"
При этом глава евродипломатии заметил, что работа газопровода зависит от развития ситуации на Украине.
Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles
Евросоюз не может запретить "Северный поток – 2", пока он соответствует европейским нормам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он уточнил, что газопровод не рассматривается Брюсселем как приоритетная инфраструктура.
"Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — сказал Боррель по итогам встречи глав Минобороны стран ЕС.
Глава евродипломатии уточнил, что проект является частным и реализуется группой компаний, включая германские и другие из стран Евросоюза. При этом он признал, что запуск газопровода зависит от положения дел на Украине, ведь представить ситуацию, при которой ЕС одновременно вводит санкции против России и запускает инфраструктуру, невозможно.
Ранее Лайф сообщал, что Сенат США 13 января проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока – 2". Для принятия инициативы потребуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов – однопартийцев Байдена, чья администрация агитирует против предложения.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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