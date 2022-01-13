Боррель признал неспособность Евросоюза остановить запуск "Северного потока – 2"

Евросоюз не может запретить "Северный поток – 2", пока он соответствует европейским нормам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он уточнил, что газопровод не рассматривается Брюсселем как приоритетная инфраструктура.

"Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — сказал Боррель по итогам встречи глав Минобороны стран ЕС.

Глава евродипломатии уточнил, что проект является частным и реализуется группой компаний, включая германские и другие из стран Евросоюза. При этом он признал, что запуск газопровода зависит от положения дел на Украине, ведь представить ситуацию, при которой ЕС одновременно вводит санкции против России и запускает инфраструктуру, невозможно.