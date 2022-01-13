В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану

Жители Казахстана создали петицию с требованием переименовать столицу республики Нур-Султан обратно в Астану. Отметим, что на фоне охвативших республику в начале января беспорядков в официальных сообщениях город зачастую просто называют "столицей Казахстана".

"Данное решение (указ от 2017 года о переименовании Астаны в Нур-Султан. — Прим. Лайфа) негативно воспринимается в соцсетях и в жизни простого народа, в быту используется прежнее название. Учитывая настроения в обществе, просим президента Казахстана, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице нашей республики — город Астана", — говорится в соответствующей петиции.