В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану
Помимо этого авторы инициативы попросили органы местного управления во всех городах переименовать улицы, названные в честь первого президента республики.
© Pixabay
Жители Казахстана создали петицию с требованием переименовать столицу республики Нур-Султан обратно в Астану. Отметим, что на фоне охвативших республику в начале января беспорядков в официальных сообщениях город зачастую просто называют "столицей Казахстана".
"Данное решение (указ от 2017 года о переименовании Астаны в Нур-Султан. — Прим. Лайфа) негативно воспринимается в соцсетях и в жизни простого народа, в быту используется прежнее название. Учитывая настроения в обществе, просим президента Казахстана, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице нашей республики — город Астана", — говорится в соответствующей петиции.
Помимо этого авторы инициативы попросили органы местного управления во всех городах переименовать улицы, названные в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. К примеру, проспект Назарбаева в Алма-Ате предлагается назвать проспектом Республики.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
Комментариев: 0