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Вирусолог Чумаков спрогнозировал неизбежную волну "омикрона" длительностью два–три месяца

При этом уже в ближайшее время CoViD-19 превратится в один из обычных сезонных вирусов, считает молекулярный биолог.

13 января, 13:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков считает, что волна "омикрона" продлится около двух–трёх месяцев, но коронавирусом в различных его разновидностях так или иначе переболеет каждый.

"У него коэффициент распространения 3 по сравнению с "дельтой", у которой коэффициент распространения 0,8. То есть "омикрон" распространяется в пять раз быстрее. Есть математические модели, которые отшлифованы по Италии, Франции, США. И мы видим, что там сейчас происходит: там взрывоопасный рост", — заявил вирусолог в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Тем не менее CoViD-19 в скором времени превратится в один из обычных сезонных вирусов, и в результате переболеют все, однако заражаться специально не стоит, заявил Чумаков. Он также предупредил, что важно вакцинироваться как можно быстрее, чтобы снизить риск заражения.

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"Волна будет проходить в течение двух–трёх месяцев. Если кто-то вообще не вакцинировался ни разу, то, возможно, они уже не успеют набрать достаточное количество антител, чтобы перенести легко. Но всё равно: чем раньше, тем лучше провакцинироваться, потому что на фоне вакцинирования это заболевание будет протекать легко (на фоне не вакцинированных)", — отметил он.

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Ранее глава кабмина Михаил Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона". Глава правительства также распорядился оценить готовность больниц к последствиям этого варианта коронавируса. Сделать это необходимо до 14 января.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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