Вирусолог Чумаков спрогнозировал неизбежную волну "омикрона" длительностью два–три месяца

Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков считает, что волна "омикрона" продлится около двух–трёх месяцев, но коронавирусом в различных его разновидностях так или иначе переболеет каждый.

"У него коэффициент распространения 3 по сравнению с "дельтой", у которой коэффициент распространения 0,8. То есть "омикрон" распространяется в пять раз быстрее. Есть математические модели, которые отшлифованы по Италии, Франции, США. И мы видим, что там сейчас происходит: там взрывоопасный рост", — заявил вирусолог в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Тем не менее CoViD-19 в скором времени превратится в один из обычных сезонных вирусов, и в результате переболеют все, однако заражаться специально не стоит, заявил Чумаков. Он также предупредил, что важно вакцинироваться как можно быстрее, чтобы снизить риск заражения.

"Волна будет проходить в течение двух–трёх месяцев. Если кто-то вообще не вакцинировался ни разу, то, возможно, они уже не успеют набрать достаточное количество антител, чтобы перенести легко. Но всё равно: чем раньше, тем лучше провакцинироваться, потому что на фоне вакцинирования это заболевание будет протекать легко (на фоне не вакцинированных)", — отметил он.