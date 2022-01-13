Фитнес-тренер Каневский перечислил самые эффективные для похудения тренировки

Основным способом борьбы с лишним весом являются кардиотренировки, в ходе которых организм использует подкожную жировую клетчатку в качестве главного источника энергии. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

По его словам, для этого отлично подойдут бег, норвежская ходьба, езда на велосипеде, лыжный спорт и плавание. При этом необходимо грамотно организовать тренировку, внимательно следить за пульсом и заниматься не менее 45 минут.

"Механизм жиросжигания запускается во время продолжительной кардиосессии. Для этого нужно заниматься в соответствии с показателями пульса. Они должны быть в зоне сжигания жира. Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут", — подчеркнул Каневский.

Также он добавил, что какой бы вид спорта для похудения вы ни выбрали, лучше всего следовать принципу равномерного и непрерывного воздействия.