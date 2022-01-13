Заявки на конкурс Президентского фонда культурных инициатив будут приниматься ещё неделю
На данный момент свои творческие идеи подали представители 83 субъектов России. Среди них наибольшее количество от жителей Белгородской области, Краснодарского края и Москвы.
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Осталась всего неделя до завершения приёма заявок на грантовый конкурс 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий — Президентский фонд культурных инициатив окончит заявочную кампанию 20 января в 23:30 по московскому времени.
В течение ближайшей недели свои творческие проекты ещё могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели через сайт фондкультурныхинициатив.рф. Заявки на конкурс уже отправили представители 83 субъектов России, среди них больше всего жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, Татарстана, Башкирии, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей.
Отметим, что проекты должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Общий фонд грантового конкурса составляет четыре миллиарда рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов.
Напомним, что 1 ноября 2021-го Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на новый грантовый конкурс на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, это первый конкурс 2022 года. А президентские гранты в размере десяти миллионов рублей получат "прорывные и уникальные" проекты.
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