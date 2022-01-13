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Почти половина россиян признались в желании попробовать растительное мясо

Участниками исследования стали полторы тысячи жителей средних и крупных городов России.

13 января, 13:23
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По данным опроса, проведённого сервисом доставки еды Delivery Club совместно с аналитическим центром ResearchMe, 46% россиян хотели бы попробовать мясо растительного происхождения. Несмотря на то что 80% опрошенных знают о существовании этого продукта, 71% его ещё не ели.

Регулярно употребляют растительное мясо 13% респондентов, также выяснилось, что биомясо в основном предпочитают мужчины вне зависимости от возраста.

Основной причиной включения продукта в рацион стало любопытство, признались россияне. 15% опрошенных заявили, что потребляют такую еду с целью заботы о здоровье, 12% — из этических соображений, а 10% соблюдают диету.

Больше половины респондентов (54%) самостоятельно готовят блюда из биомяса, тогда как 30% предпочитают заказывать его в ресторанах или с доставкой на дом.

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Тем не менее 35% опрошенных даже не хотят пробовать растительное мясо "из-за отсутствия в этом смысла", и столько же не уверены в пользе продукта. Кроме того, 33% россиян посчитали его "наверняка невкусным".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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