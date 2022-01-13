Почти половина россиян признались в желании попробовать растительное мясо
Участниками исследования стали полторы тысячи жителей средних и крупных городов России.
Фото © Pexels
По данным опроса, проведённого сервисом доставки еды Delivery Club совместно с аналитическим центром ResearchMe, 46% россиян хотели бы попробовать мясо растительного происхождения. Несмотря на то что 80% опрошенных знают о существовании этого продукта, 71% его ещё не ели.
Регулярно употребляют растительное мясо 13% респондентов, также выяснилось, что биомясо в основном предпочитают мужчины вне зависимости от возраста.
Основной причиной включения продукта в рацион стало любопытство, признались россияне. 15% опрошенных заявили, что потребляют такую еду с целью заботы о здоровье, 12% — из этических соображений, а 10% соблюдают диету.
Больше половины респондентов (54%) самостоятельно готовят блюда из биомяса, тогда как 30% предпочитают заказывать его в ресторанах или с доставкой на дом.
Тем не менее 35% опрошенных даже не хотят пробовать растительное мясо "из-за отсутствия в этом смысла", и столько же не уверены в пользе продукта. Кроме того, 33% россиян посчитали его "наверняка невкусным".
Ранее диетолог Мойсенко предупредила об опасности веганского мяса. По её мнению, обогащать рацион растительным белком лучше за счёт бобовых продуктов.
Лента новостей
Бастрыкин рассказал о 10 эпизодах по делу Фургала с ущербом на 3,8 миллиарда рублей
сегодня в 13:20
Шойгу: Ввод миротворцев в Казахстан позволил высвободить 1,6 тысячи человек для борьбы с бандитами
сегодня в 13:14
Министры обороны ОДКБ подписали решение о выводе миротворцев из Казахстана
сегодня в 13:10
Комментариев: 0