Шойгу: Ввод миротворцев в Казахстан позволил высвободить 1,6 тысячи человек для борьбы с бандитами

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и назвал сроки её завершения.

Глава государства задал вопрос, как проходит участие РФ в миссии. Шойгу заметил, что страна оперативно приступила к операции ОДКБ, организовав воздушный мост. Для переброски сил всех стран – участниц договора было задействовано 80 воздушных судов. Миротворцы в самые короткие сроки приняли под охрану 14 объектов связи и энергетики, отвечающих за жизнедеятельность республики.

"В том числе по просьбе руководства Казахстана и вашему поручению взяли под охрану ещё пару объектов, которые представляют угрозу в случае их захвата террористами", — добавил министр.

Шойгу добавил, что в ходе совета министров обороны стран ОДКБ было принято решение по подготовленному плану передачи объектов под охрану силовым структурам Казахстана. Вывод миротворческих сил из Казахстана начался 13 января, завершить всю работу планируется к 19-му числу, добавил глава оборонного ведомства.

"Завтра выводим 14 бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Белоруссии, киргизские коллеги выходят с учётом того, что они рядом, своим ходом, далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19-го числа", — сказал Шойгу.

Как добавил министр, за счёт темпа операции удалось в первые дни высвободить порядка 1,6 тысячи сотрудников силовых структур Казахстана. Они активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые и привнесли хаос в республику.