Министры обороны ОДКБ подписали решение о выводе миротворцев из Казахстана
Возвращение их в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
Фото © Сайт ОДКБ
Главы оборонных ведомств стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности подписали решение о подготовке возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в секретариате ОДКБ.
"По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", — говорится в релизе.
Также известно, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.
Ранее Лайф сообщал, что миротворческий контингент из Казахстана будет выводиться самолётами ВКС России. Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями.
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