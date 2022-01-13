Министры обороны ОДКБ подписали решение о выводе миротворцев из Казахстана

Главы оборонных ведомств стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности подписали решение о подготовке возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в секретариате ОДКБ.

"По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", — говорится в релизе.

Также известно, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.