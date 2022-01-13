Лавров назвал постыдной реакцию Запада и ОБСЕ на беспорядки в Казахстане
По его словам, когда дошло до жертв, организация по безопасности просто призвала соблюдать права человека. При этом, как считает министр, надо было прямо указывать на причины произошедшего.
Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил отсутствие адекватной реакции Запада, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на беспорядки в Казахстане. Дипломат назвал такую ситуацию постыдной.
В эфире Первого канала Лавров указал, что было страшно наблюдать картины погромов, поджогов домов, отрезания голов полицейским, а также отношение бунтовщиков и террористов к журналистам, освещавшим происходящие события.
"Наверное, страшнее для меня, по крайней мере, с точки зрения профессиональных моих задач наблюдать за реакцией Запада на это, в том числе, кстати, той же самой ОБСЕ. Организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее, — это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло", — отрезал министр.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь и поддержку России в рамках ОДКБ. Глава соседней республики также поведал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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