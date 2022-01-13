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Лавров назвал постыдной реакцию Запада и ОБСЕ на беспорядки в Казахстане

По его словам, когда дошло до жертв, организация по безопасности просто призвала соблюдать права человека. При этом, как считает министр, надо было прямо указывать на причины произошедшего.

13 января, 13:07
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил отсутствие адекватной реакции Запада, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на беспорядки в Казахстане. Дипломат назвал такую ситуацию постыдной.

В эфире Первого канала Лавров указал, что было страшно наблюдать картины погромов, поджогов домов, отрезания голов полицейским, а также отношение бунтовщиков и террористов к журналистам, освещавшим происходящие события.

"Наверное, страшнее для меня, по крайней мере, с точки зрения профессиональных моих задач наблюдать за реакцией Запада на это, в том числе, кстати, той же самой ОБСЕ. Организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее, — это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло", — отрезал министр.

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Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь и поддержку России в рамках ОДКБ. Глава соседней республики также поведал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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