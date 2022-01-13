Лавров назвал постыдной реакцию Запада и ОБСЕ на беспорядки в Казахстане

"Наверное, страшнее для меня, по крайней мере, с точки зрения профессиональных моих задач наблюдать за реакцией Запада на это, в том числе, кстати, той же самой ОБСЕ. Организация, которая настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее, — это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло", — отрезал министр.