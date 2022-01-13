В соцсетях продают антикварную кровать фаворитки Николая II, но это не точно

Среди "Объявлений "ВКонтакте" удалось отыскать необычный лот: на продажу выставили антикварную кровать XIX века, которая якобы принадлежала фаворитке последнего русского царя Николая II. Так, по крайней мере, утверждает продавец. Цена лота составляет 1,4 млн рублей. Уместен ли торг, не уточняется.

Кровать выполнена из экзотических видов деревьев. Центр спинок отделан корнем ореха, область по кругу выполнена из шпона "пирамида". Резная часть по кругу спинок сделана из жёлтого дерева. Ложе уже транспортировано из Германии в Россию, оно может быть отреставрировано по запросу покупателя.