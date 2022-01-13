Лавров: Россия не будет обсуждать требования США об отводе войск в казармы
Подобного рода заявления американской стороны неприемлемы и необходимости разъяснять это нет, заметил дипломат.
Министр иностранных дел Сергей Лавров © МИД РФ
Россия не собирается даже обсуждать требования США об "уходе в казарму" российских войск на собственной территории. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав эти требования неприемлемыми.
Как дипломат заметил в программе "Большая игра" на Первом канале, с американской стороны уже звучат заявления не только о том, чтобы, как они выражаются, отвести войска от границы с Украиной, но и о том, чтобы эти войска ушли в казарму, как указала замгоссекретаря Венди Шерман, в том числе и публично, на пресс-конференции.
"Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — уточнил Лавров.
О том, что Россия должна полностью прекратить манёвры или разъяснить учения, заявлял представитель Госдепа Нед Прайс. Он также указывал на необходимость возвращения российских войск в казармы.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, несмотря на все возражения представителей НАТО. По словам дипломата, наша страна чётко соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружением, "что бы ни говорили на этот счёт наши оппоненты".
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