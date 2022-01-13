Лавров: Россия не будет обсуждать требования США об отводе войск в казармы

Россия не собирается даже обсуждать требования США об "уходе в казарму" российских войск на собственной территории. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав эти требования неприемлемыми.

Как дипломат заметил в программе "Большая игра" на Первом канале, с американской стороны уже звучат заявления не только о том, чтобы, как они выражаются, отвести войска от границы с Украиной, но и о том, чтобы эти войска ушли в казарму, как указала замгоссекретаря Венди Шерман, в том числе и публично, на пресс-конференции.

"Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — уточнил Лавров.

О том, что Россия должна полностью прекратить манёвры или разъяснить учения, заявлял представитель Госдепа Нед Прайс. Он также указывал на необходимость возвращения российских войск в казармы.