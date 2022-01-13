Лавров: НАТО и США пообещали, что подготовят встречные предложения по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедшие переговоры с США и НАТО, сообщил, что Вашингтон вместе с Североатлантическим альянсом пообещали, что уже на следующей неделе "положат на бумагу" ответ по гарантиям безопасности.

"Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. [Генсек НАТО Йенс] Столтенберг от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Думаю, что она поступит где-то примерно в течение недели тоже", — сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.