Лавров: НАТО и США пообещали, что подготовят встречные предложения по безопасности
Глава МИД РФ уточнил, что ответ от Вашингтона и альянса в Москве ожидают уже на следующей неделе.
Сергей Лавров © Kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя прошедшие переговоры с США и НАТО, сообщил, что Вашингтон вместе с Североатлантическим альянсом пообещали, что уже на следующей неделе "положат на бумагу" ответ по гарантиям безопасности.
"Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что стараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе. [Генсек НАТО Йенс] Столтенберг от имени Североатлантического альянса тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию. Думаю, что она поступит где-то примерно в течение недели тоже", — сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разногласиях между РФ, США и НАТО по принципиальным вопросам. Представитель Кремля назвал подобное развитие событий плохим, заметив, что этот результат можно зачесть только в минус двух состоявшихся раундов переговоров.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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