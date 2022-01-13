Лавров: США и НАТО категорически отвергают право РФ добиваться нерасширения альянса
По его словам, позиция Москвы основывается на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая стамбульский саммит 1999 года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия добивается нерасширения НАТО на основании документов, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, однако США и сам альянс категорически отвергают эти требования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Натовцы и американцы категорически отвергают наше право добиваться нерасширения НАТО. Но наша позиция зиждется не на натовских документах. Мы не имеем к ним никакого отношения, а они к нам не имеют никакого отношения", — сказал министр в эфире передачи Первого канала "Большая игра".
По его словам, позиция России основывается на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал каких-то мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".
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