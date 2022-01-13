Лавров: США и НАТО категорически отвергают право РФ добиваться нерасширения альянса

Россия добивается нерасширения НАТО на основании документов, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, однако США и сам альянс категорически отвергают эти требования. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Натовцы и американцы категорически отвергают наше право добиваться нерасширения НАТО. Но наша позиция зиждется не на натовских документах. Мы не имеем к ним никакого отношения, а они к нам не имеют никакого отношения", — сказал министр в эфире передачи Первого канала "Большая игра".

По его словам, позиция России основывается на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал каких-то мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства.